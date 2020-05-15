АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

Компания Microsoft постепенно прекращает работу над 32-битной версией Windows 10

Компания Microsoft постепенно завершает свою работу над поддержкой 32-битной сборки Windows 10. После выпуска версии с идентификатором 2004 разработчик прекратил рекомендовать ОС указанной разрядности для OEM-производителей.
Компания Microsoft постепенно прекращает работу над 32-битной версией Windows 10

Все обновления для 32-битной версии продолжат выпускаться, однако на новинках такая система использоваться не будет. В скором времени планы компании станут включать в себя полный отказ от поддержки версии 32х. Количество ПК с такими процессорами очень небольшое и продолжает уменьшаться.

Самым первым шагом к удалению 32-битной Windows 10 с рынка является повышение требования к пространству на диске. После выпуска сборки 1903 операционные системы требуют 32 Гб для своего размещения на внутреннем накопителе.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Microsoft постепенно прекращает работу над 32-битной версией Windows…
Пермские ученые разработали новый тип…
Режиссер Николай Лебедев снимет фильм…
Ученые: В Арктике тундровые куропатки имеют слабый иммунитет из-за жизни в холодных…
Honor в России начала продавать ноутбуки и смартфоны по…
Экс-возлюбленная Николая Баскова Софи Кальчева раскрыла детали совместной жизни с…
Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028…
«Меладзе меня поддержал»: Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА…
Ученые: Коронавирус может оставаться в воздухе во время…
Porsche анонсировала обновленный Porsche 911…
Мать Антона Криворотова оценила кулинарные способности участниц шоу…
Новое поколение Range Rover заметили во время тестирования на…
В РФ зафиксирован первый случай повторного заражения…
«Авантюра чистой воды»: Василиса Володина назвала причину развода Агаларова с…
Невостребованные Sukhoi SuperJet 100 будут использовать в…
Американские ученые выяснили, в каком возрасте у женщин возникает наибольшая потребность в…
Роскачество нашло в российских пельменях кишечную палочку и…
Автоэксперты: Зубная паста и газированные напитки могут заменить средства для ухода за…
«Вместе с телом вырос мозг»: Оголившая грудь Анастасия Решетова порассуждала о…
В Сети опубликованы свидетельства очевидцев о встречах с…
General Motors продемонстрировал бюджетного конкурента Skoda…
Врач Александр Мясников раскрыл роль масок и перчаток в борьбе с пандемией…
В Японии ученые создали самовосстанавливающийся…
«Одно лицо!»: Алла Пугачева рассказала о схожести с дочерью Лизой…
"Женщину всегда считали будущей матерью": Светлана Журова рассказала о равноправии полов в…
Китайские журналисты оценили новые ядерные возможности…
«Это как баня – там все равны»: Таир Мамедов рассказал об экстремальном шоу «Остров…
Samsung Galaxy Note 20 получит крупнейший в мире подэкранный сканер отпечатков…
Просмотреть все новости