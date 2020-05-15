Компания Microsoft постепенно прекращает работу над 32-битной версией Windows 10
Компания Microsoft постепенно завершает свою работу над поддержкой 32-битной сборки Windows 10. После выпуска версии с идентификатором 2004 разработчик прекратил рекомендовать ОС указанной разрядности для OEM-производителей.
Все обновления для 32-битной версии продолжат выпускаться, однако на новинках такая система использоваться не будет. В скором времени планы компании станут включать в себя полный отказ от поддержки версии 32х. Количество ПК с такими процессорами очень небольшое и продолжает уменьшаться.
Самым первым шагом к удалению 32-битной Windows 10 с рынка является повышение требования к пространству на диске. После выпуска сборки 1903 операционные системы требуют 32 Гб для своего размещения на внутреннем накопителе.
Все обновления для 32-битной версии продолжат выпускаться, однако на новинках такая система использоваться не будет. В скором времени планы компании станут включать в себя полный отказ от поддержки версии 32х. Количество ПК с такими процессорами очень небольшое и продолжает уменьшаться.
Самым первым шагом к удалению 32-битной Windows 10 с рынка является повышение требования к пространству на диске. После выпуска сборки 1903 операционные системы требуют 32 Гб для своего размещения на внутреннем накопителе.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:55