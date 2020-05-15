Режиссер Николай Лебедев снимет фильм "Нюрнберг"

«В картине будут задействованы актеры из разных стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Австрию и Россию. Также ожидается привлечение немецких артистов, с которыми ведутся переговоры. Съемочный процесс планируется закончить до осени, после чего картина уйдет на пост-продакшн», - рассказывал Лебедев в интервью.





Лебедев в одном из недавних интервью заявлял, что съемки картины должны были начаться в середине года. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, их пришлось отложить. Первая локация, выбранная для съемок, располагается в Чехии. Отправку аппаратуры и актерского состава на место пришлось отменить буквально за несколько дней до начала работы.Режиссер также анонсировал новую экранизацию «Мастера и Маргариты», но работу над ней пришлось отложить из-за коронавируса. По словам Лебедева, в его версии он попытается передать всю атмосферу романа Михаила Булгакова.Нюрнбергский процесс проходил с ноября 1945 по октябрь 1946 года. К смертной казни в ходе рассмотрения дел были приговорены десять человек.