«Меладзе меня поддержал»: Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»





В настоящее время объявлен кастинг на новую солистку в возрасте 18-25 лет. Согласно информации объявления, конкурсантка обязана обладать талантом и харизмой. Также она должна быть зажигательной. Эрика Герцег во время прямой трансляции с арт-директором «Красной поляны» рассказала, что долго думала над своим решением, однако теперь приняла его окончательно. Как отметила знаменитость, продюсер ее поддержал. Когда в «ВИА Гре» появиться новая звезда, исполнительница поможет ей освоиться и займется обучением новенькой. Сама артистка сейчас готовит для фанатов сольный проект. В ходе эфира она выразила Меладзе благодарность за 7-летнее сотрудничество. Участница популярной группы назвала музыканта «лучшим наставником».В прошлом году на просторах Сети появились слухи о проблемах в браке Веры Брежневой и композитора. Якобы у него был роман с подопечной. Супруги долго игнорировали предположения публики и прессы, но вскоре начали их опровергать. Вот только за Герцег все еще сохраняется репутация разлучницы, хотя этому нет никаких доказательств.