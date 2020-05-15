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«Меладзе меня поддержал»: Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры». По контракту певица должна работать в группе до конца года, однако Константин Меладзе поддержал ее решение уволиться.
«Меладзе меня поддержал»: Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

В настоящее время объявлен кастинг на новую солистку в возрасте 18-25 лет. Согласно информации объявления, конкурсантка обязана обладать талантом и харизмой. Также она должна быть зажигательной. Эрика Герцег во время прямой трансляции с арт-директором «Красной поляны» рассказала, что долго думала над своим решением, однако теперь приняла его окончательно. Как отметила знаменитость, продюсер ее поддержал. Когда в «ВИА Гре» появиться новая звезда, исполнительница поможет ей освоиться и займется обучением новенькой. Сама артистка сейчас готовит для фанатов сольный проект. В ходе эфира она выразила Меладзе благодарность за 7-летнее сотрудничество. Участница популярной группы назвала музыканта «лучшим наставником».

В прошлом году на просторах Сети появились слухи о проблемах в браке Веры Брежневой и композитора. Якобы у него был роман с подопечной. Супруги долго игнорировали предположения публики и прессы, но вскоре начали их опровергать. Вот только за Герцег все еще сохраняется репутация разлучницы, хотя этому нет никаких доказательств.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:11

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