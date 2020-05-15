Экс-возлюбленная Николая Баскова Софи Кальчева раскрыла детали совместной жизни с певцом

Николай Басков привлек Софи Кальчеву своим чувством юмора и харизмой, но на протяжении четырех лет певицу вымотали гастроли и постоянное ожидание своего избранника. Несмотря на это, она многому научилась, например, раскрепощаться на сцене, поэтому благодарна полученному опыту. В жизни артистка охарактеризовала себя и бывшего избранника лидерами, отметив, что их союз был похож на “состояние разорвавшейся бомбы”. Зная характер возлюбленного, Кальчева не решилась ответить на предложение выйти за него замуж, несмотря на то, что Басков не раз выступал инициатором. После расставания он смог найти нужные слова, чтобы поддержать свою бывшую избранницу, которая отметила, что избранник действительно умеет дружить.Расставание с Николаем Басковым никак не отразилось на карьере Софи Кальчевой. Сейчас певица состоит в отношениях с возлюбленным, имя которого не раскрывает, а также воспитывает 14-летнего сына Богдана.