В камчатском вулкане ученые обнаружили новые минералы

«В лаборатории полиоксометаллаты проходят процесс синтеза из различных растворов воды, несмотря на то, они могут быть получены из иных жидких сред, включая ионные жидкости. Формирование из газообразных компонентов весьма необычный процесс. По этой причине открытие новых минералов имеет для науки достаточно важное значение», — объясняет профессор Сергей Кривовичев.





Принято считать, что похожие по строению минералы могут быть получены исключительно в условиях лаборатории. Новое открытие должно оказать помощь в формировании методик для синтезирования материалов, а также исследования процессов миграции металлов в составе геологических систем.Авторы новой работы подчеркивают, что обнаружение в породе вулкана леманнита и арсмирандита изменяет само представление учёных о мобильности разного рода элементов в естественных условиях. Помимо прочего, это оказывает помощь в разработке синтетических кластеров с использованием меди. Последние в отличие от соединений с использованием дорогостоящего палладия в лабораторных условиях ранее получить не удавалось.