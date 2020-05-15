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В камчатском вулкане ученые обнаружили новые минералы

В камчатском вулкане сотрудники СПбГУ обнаружили новые минералы. Экспедиция за время исследования Плоского Толбачика смогла выявить присутствие в породе леманнита и арсмирандита.
В камчатском вулкане ученые обнаружили новые минералы

Принято считать, что похожие по строению минералы могут быть получены исключительно в условиях лаборатории. Новое открытие должно оказать помощь в формировании методик для синтезирования материалов, а также исследования процессов миграции металлов в составе геологических систем.

«В лаборатории полиоксометаллаты проходят процесс синтеза из различных растворов воды, несмотря на то, они могут быть получены из иных жидких сред, включая ионные жидкости. Формирование из газообразных компонентов весьма необычный процесс. По этой причине открытие новых минералов имеет для науки достаточно важное значение», — объясняет профессор Сергей Кривовичев.


Авторы новой работы подчеркивают, что обнаружение в породе вулкана леманнита и арсмирандита изменяет само представление учёных о мобильности разного рода элементов в естественных условиях. Помимо прочего, это оказывает помощь в разработке синтетических кластеров с использованием меди. Последние в отличие от соединений с использованием дорогостоящего палладия в лабораторных условиях ранее получить не удавалось.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:00

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