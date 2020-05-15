Ученые: В Арктике тундровые куропатки имеют слабый иммунитет из-за жизни в холодных условиях

«В холодное время года многие птицы мигрируют в поисках пищи. Иммунная система куропаток быстро адаптируется к новым условиям и перестает вырабатывать антитела против патогенов, которые не попадают в организм. Из-за этого часть особей после возвращения на основную территорию обитания погибает», - рассказали ученые.





На протяжении большей части года патогенные вирусы не проявляют активности в Арктике. Из-за низких температур вредоносные микроорганизмы впадают в состояние сна, не поражая потенциальных носителей. По словам ученых, куропатки, которые обитают на Севере, не имеют иммунитета от ряда заболеваний, которые у особей из южных широт могут протекать без симптомов.Еще одной причиной снижения активности иммунной системы у куропаток является адаптация организма к нехватке пищи. Он начинает расходовать большую часть энергии на жизнедеятельность, пренебрегая необходимостью вырабатывать антитела для борьбы с вирусами. Такие же изменения происходят и в организмах мелких млекопитающих, живущих в Арктике.