В РФ зафиксирован первый случай повторного заражения COVID-19





Одна из местных жительниц была госпитализирована с соответствующим диагнозом. По данным главврача республиканской больницы Татьяны Сымбеловой, пациентка прошла процедуру выписки из медучреждения ещё 21 апреля. Перед этим у неё 2 раза был получен отрицательный тест на инфекцию.Спустя 16 дней с момента возвращения домой у женщины возникли новые симптомы ОРВИ. Проведённый анализ указал на присутствие коронавирусной инфекции. В настоящее время медики пытаются выяснить, является ли это вторым случаем заражения или рецидивом от первоначального случая инфицирования.