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«Авантюра чистой воды»: Василиса Володина назвала причину развода Агаларова с Гавриловой

Недавно появилась новость о разводе Эмина Агаларова со второй женой Аленой Гавриловой. По словам Василисы Володиной, причиной происходящего оказалась обычная «авантюра».
«Авантюра чистой воды»: Василиса Володина назвала причину развода Агаларова с Гавриловой

Поклонники до сих пор помнят роскошную свадьбу звездной пары, которая внезапно решила расторгнуть свой союз. Многие начали высказывать собственные предположения по поводу сложившейся ситуации. Как считают одни россияне, отец Агаларова недолюбливал невестку. По мнению других, артист влюбился в другую особу, что и стало причиной развода.

Василиса Володина также решила поделиться своей версией, разместив пост на эту тему в Instagarm. Телеведущая считает, что большинство людей не верят в правдивость астрологии, поэтому не обращаются к профессионалам, а затем совершают серьезные ошибки. Как отметила эксперт, дата бракосочетания певца и Алены Гавриловой с самого начала была ошибочной, поскольку в тот день Венера находилась в Деве, а это означает охлаждение чувств между партнерами. Наиболее негативно повлияло на разлад в семье знаменитостей солнечное затмение накануне свадьбы.

Ведущая добавила, что у супругов были плохие астрологические показатели для официального оформления отношений на 2018 год. По словам Володиной, это тоже отрицательно повлияло на брак пары. Некоторые фолловеры согласились с версией специалиста, но другие написали, что происходящее является совпадением.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:30

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