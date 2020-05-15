Ученые: Коронавирус может оставаться в воздухе во время разговора

«Особенно опасно беседовать с носителем коронавируса на повышенных тонах. Когда человек пытается выдать громкий звук, давление воздуха на связки увеличивается, ввиду чего из легких выходит значительно больше частиц с вирусом. Маски в данном случае также становятся менее эффективными, так как под давлением выпускают коронавирус наружу», - рассказали ученые.





Громкая беседа может привести к выделению минимум тысячи капель, являющихся переносчиками возбудителя COVID-19. Особую опасность переговоры с больным представляют в случае, если два человека находятся на расстоянии менее метра друг от друга. Специалисты отмечают, что защитные средства в виде одноразовых масок могут быть не эффективными. Материал, на который попадает коронавирус, становится переносчиком заболевания.Ученые из Университета Пенсильвании также отметили, что симптоматика COVID-19 постоянно расширяется, из-за чего выявлять его без лабораторных исследований становится сложнее. Недавно к перечню характерных признаков заболевания добавилось посинение пальцев ног.