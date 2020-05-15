Мать Антона Криворотова оценила кулинарные способности участниц шоу “Холостяк”





В самом начале проекта Антон Криворотов заявлял, что пришел на съемки не ради пиара, а воспринимает этот отрезок времени как опыт. По окончанию работы над шоу стоматолог заявил, что ему удалось найти свою любовь. В недавнем выпуске мать жениха устроила для каждой оставшейся участницы проверку. Наталья Криворотова организовала индивидуальную встречу на импровизированной кухне, где молодые особы вместе с ней готовили обед. Во время этого родительница задавала интересующие ее вопросы по поводу семейной жизни и отношения к своему сыну.Елизавета Адаменко в прошлых выпусках призналась Антону Криворотову в любви, обвинив его в том, что он не обращает на нее должного внимания. Между холостяком и участницей проекта возник конфликт, но зрители пришли к выводу, что пара помирилась, поскольку конкурсантке удалось познакомиться с родителями своего вероятного партнера.