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Мать Антона Криворотова оценила кулинарные способности участниц шоу “Холостяк”

Мать Антона Криворотова проверила кулинарные способности участниц седьмого сезона популярного шоу “Холостяк”. Родительница знаменитого стоматолога сделала свои выводы о готовности девушек к семейной жизни с ее сыном.

В самом начале проекта Антон Криворотов заявлял, что пришел на съемки не ради пиара, а воспринимает этот отрезок времени как опыт. По окончанию работы над шоу стоматолог заявил, что ему удалось найти свою любовь. В недавнем выпуске мать жениха устроила для каждой оставшейся участницы проверку. Наталья Криворотова организовала индивидуальную встречу на импровизированной кухне, где молодые особы вместе с ней готовили обед. Во время этого родительница задавала интересующие ее вопросы по поводу семейной жизни и отношения к своему сыну.

Елизавета Адаменко в прошлых выпусках призналась Антону Криворотову в любви, обвинив его в том, что он не обращает на нее должного внимания. Между холостяком и участницей проекта возник конфликт, но зрители пришли к выводу, что пара помирилась, поскольку конкурсантке удалось познакомиться с родителями своего вероятного партнера.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:52

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