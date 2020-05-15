Honor в России начала продавать ноутбуки и смартфоны по скидке





Сообщение о скидках появилось на официальном сайте Honor. Стоимость смартфонов при оформлении предварительного заказа и доставки снизится примерно на 5 тысяч рублей в зависимости от модели. Ноутбуки должны подешеветь еще больше, но акция распространяется не на все модели от компании.В некоторых случаях Honor предлагает подарки в виде беспроводных наушников или других дополнительных аксессуаров к смартфонам и ноутбукам. Скидки при этом продолжают действовать, но распространяются на ограниченное количество моделей. При покупке Honor View 30 Pro клиент получит смарт-часы Honor MagicWatch 2. Новая модель устройства, представленная в текущем году, имеет функцию замера уровня кислорода в крови.Ноутбуки Honor MagicBook новой линейки можно купить со скидкой в 5 тысяч рублей. На выбор пользователя представлены несколько вариантов подарков, выбрать которые можно на официальном сайте компании при оформлении заказа. Одним из условий акции является выбор доставки курьером или в магазин по месту жительства.