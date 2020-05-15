Невостребованные Sukhoi SuperJet 100 будут использовать в РФ
Десятки самолётов Sukhoi SuperJet 100 будут использоваться в РФ. Корпорация «Ростех» нашла выход для авиатехники отечественного производства, которая не имела востребованности из-за отсутствия у иностранных компаний намерения забрать весь объём заказа.
Порядка 60 самолётов не могут найти своих покупателей. Теперь их будет использовать компания Red Wings. Перевозчик контролируется через ОАК. По данным «Ведомостей», ссылающихся на собственный источник, лайнеры SSJ100 в настоящее время пребывают на различных этапах готовности. В полном объёме собраны 22 самолёта. Они сохраняются на складах в Иркутске и ряде других мест. Эти лайнеры простаивают несколько лет, поскольку изначально должны были приобретаться зарубежными авиакомпаниями. Последние в какой-то момент отказались забирать самолёты.
Interjet из Мексики заказала 30 бортов, но забрала лишь 22. Cityjet из Ирландии получила 7 единиц и оставила производителю ещё 16. В соответствии с данными источников, имелись и прочие заказчики, которые в какой-то момент решили не забирать авиалайнеры российского производства. Порядка 10 единиц остаются на площадке в Жуковском, где аппараты проходят тесты перед осуществлением поставки. Порядка 30 бортов на различном уровне завершенности остаются на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Они были созданы из расчета на новые заказы, но в итоге не получили реализации. Стоимость одного лайнера составляет порядка $33 млн. Соответственно, ОАК на сегодня имеет невостребованный флот на общую сумму порядка $2 млрд.
По информации источника, программа лизинговой передачи SSJ100 в собственность в Red Wings прошла согласование с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается передача порядка 60 единиц за период 2020-2024 гг. Пока авиакомпания использует лайнеры Airbus модели 320 и 321.
Порядка 60 самолётов не могут найти своих покупателей. Теперь их будет использовать компания Red Wings. Перевозчик контролируется через ОАК. По данным «Ведомостей», ссылающихся на собственный источник, лайнеры SSJ100 в настоящее время пребывают на различных этапах готовности. В полном объёме собраны 22 самолёта. Они сохраняются на складах в Иркутске и ряде других мест. Эти лайнеры простаивают несколько лет, поскольку изначально должны были приобретаться зарубежными авиакомпаниями. Последние в какой-то момент отказались забирать самолёты.
Interjet из Мексики заказала 30 бортов, но забрала лишь 22. Cityjet из Ирландии получила 7 единиц и оставила производителю ещё 16. В соответствии с данными источников, имелись и прочие заказчики, которые в какой-то момент решили не забирать авиалайнеры российского производства. Порядка 10 единиц остаются на площадке в Жуковском, где аппараты проходят тесты перед осуществлением поставки. Порядка 30 бортов на различном уровне завершенности остаются на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Они были созданы из расчета на новые заказы, но в итоге не получили реализации. Стоимость одного лайнера составляет порядка $33 млн. Соответственно, ОАК на сегодня имеет невостребованный флот на общую сумму порядка $2 млрд.
По информации источника, программа лизинговой передачи SSJ100 в собственность в Red Wings прошла согласование с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается передача порядка 60 единиц за период 2020-2024 гг. Пока авиакомпания использует лайнеры Airbus модели 320 и 321.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:24