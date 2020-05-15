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Невостребованные Sukhoi SuperJet 100 будут использовать в РФ

Десятки самолётов Sukhoi SuperJet 100 будут использоваться в РФ. Корпорация «Ростех» нашла выход для авиатехники отечественного производства, которая не имела востребованности из-за отсутствия у иностранных компаний намерения забрать весь объём заказа.
Невостребованные Sukhoi SuperJet 100 будут использовать в РФ

Порядка 60 самолётов не могут найти своих покупателей. Теперь их будет использовать компания Red Wings. Перевозчик контролируется через ОАК. По данным «Ведомостей», ссылающихся на собственный источник, лайнеры SSJ100 в настоящее время пребывают на различных этапах готовности. В полном объёме собраны 22 самолёта. Они сохраняются на складах в Иркутске и ряде других мест. Эти лайнеры простаивают несколько лет, поскольку изначально должны были приобретаться зарубежными авиакомпаниями. Последние в какой-то момент отказались забирать самолёты.

Interjet из Мексики заказала 30 бортов, но забрала лишь 22. Cityjet из Ирландии получила 7 единиц и оставила производителю ещё 16. В соответствии с данными источников, имелись и прочие заказчики, которые в какой-то момент решили не забирать авиалайнеры российского производства. Порядка 10 единиц остаются на площадке в Жуковском, где аппараты проходят тесты перед осуществлением поставки. Порядка 30 бортов на различном уровне завершенности остаются на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Они были созданы из расчета на новые заказы, но в итоге не получили реализации. Стоимость одного лайнера составляет порядка $33 млн. Соответственно, ОАК на сегодня имеет невостребованный флот на общую сумму порядка $2 млрд.

По информации источника, программа лизинговой передачи SSJ100 в собственность в Red Wings прошла согласование с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается передача порядка 60 единиц за период 2020-2024 гг. Пока авиакомпания использует лайнеры Airbus модели 320 и 321.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:24

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