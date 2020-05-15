Американские ученые выяснили, в каком возрасте у женщин возникает наибольшая потребность в сексе





Согласно стереотипам, наиболее страстными считаются девушки до 25 лет, но психологи объясняют их поведение желанием удержать избранника рядом с собой. Лишь после 27 лет представительницы прекрасного пола раскрывают свою сексуальность и испытывают нужду в ответственном и опытном партнере. После 30 эта ситуация меняется кардинально, поскольку женщины начинают задумываться о детях. Даже в случае наличия наследников им чаще хочется внимания со стороны мужчины. По мнению экспертов, к таким последствиям приводит репродуктивная функция, которая готовится к угасанию.По мнению ученых, женщине до 47 лет важно вести регулярную половую жизнь, чтобы обеспечить легкую гормональную перестройку. Это благополучно скажется на физическом и эмоциональном состоянии.