Американские ученые выяснили, в каком возрасте у женщин возникает наибольшая потребность в сексе
Американские ученые выяснили, в каком возрасте женщины испытывают наибольшую потребность в сексе. Дамы до 47 лет могут искать мужчину, который будет удовлетворять их интимные нужды.
Согласно стереотипам, наиболее страстными считаются девушки до 25 лет, но психологи объясняют их поведение желанием удержать избранника рядом с собой. Лишь после 27 лет представительницы прекрасного пола раскрывают свою сексуальность и испытывают нужду в ответственном и опытном партнере. После 30 эта ситуация меняется кардинально, поскольку женщины начинают задумываться о детях. Даже в случае наличия наследников им чаще хочется внимания со стороны мужчины. По мнению экспертов, к таким последствиям приводит репродуктивная функция, которая готовится к угасанию.
По мнению ученых, женщине до 47 лет важно вести регулярную половую жизнь, чтобы обеспечить легкую гормональную перестройку. Это благополучно скажется на физическом и эмоциональном состоянии.
Согласно стереотипам, наиболее страстными считаются девушки до 25 лет, но психологи объясняют их поведение желанием удержать избранника рядом с собой. Лишь после 27 лет представительницы прекрасного пола раскрывают свою сексуальность и испытывают нужду в ответственном и опытном партнере. После 30 эта ситуация меняется кардинально, поскольку женщины начинают задумываться о детях. Даже в случае наличия наследников им чаще хочется внимания со стороны мужчины. По мнению экспертов, к таким последствиям приводит репродуктивная функция, которая готовится к угасанию.
По мнению ученых, женщине до 47 лет важно вести регулярную половую жизнь, чтобы обеспечить легкую гормональную перестройку. Это благополучно скажется на физическом и эмоциональном состоянии.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:17