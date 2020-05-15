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Porsche анонсировала обновленный Porsche 911 Targa

Компания Porsche анонсировала новую модель Porsche 911 Targa. Выход транспортного средства запланирован на вторую половину текущего года.

Изначально производитель собирался представить Porsche 911 Targa в рамках выставки во второй половине мая, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, было решено провести мероприятие в режиме онлайн. Оно должно состояться 18 мая на официальном канале 9:11 Magazine на YouTube.

Линейка Porsche 911 Targa будет состоять из трех автомобилей с моторами на 38, 395 и 440 лошадиных сил. Подробные технические характеристики моделей пока не раскрываются. По данным инсайдеров, не исключается появление гибридной версии спорткара, которая будет иметь запас хода в 450 километров за счет использования современного аккумулятора. Визуально Targa напоминает других представителей линейки 911, за исключением более округлой оптики, отсылающей к классическому форм-фактору Porsche.

В конце минувшего года компания анонсировала ограниченную серию 911, в которую должны были войти только премиальные модели с электрическими моторами. В марте в Porsche отметили, что пока будут акцентировать внимание на более масштабных проектах.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:00

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