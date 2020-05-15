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«Вместе с телом вырос мозг»: Оголившая грудь Анастасия Решетова порассуждала о возрасте

Анастасия Решетова изменила свое мнение по поводу возраста, которого ранее так боялась. Судя по всему, на модель повлияло материнство, о чем она рассказала в Instagram под фото с обнаженной грудью.
«Вместе с телом вырос мозг»: Оголившая грудь Анастасия Решетова порассуждала о возрасте

Осенью 2019 года возлюбленная Тимати родила первенца. К 24 годам она преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. Также Анастасия Решетова набралась ума, о чем сама решила рассказать фолловерам. Как отметила знаменитость, раньше ее пугала мысль о том, что скоро ей исполнится 25 лет. Так как звездная мать работает моделью, такой возраст напоминал ей о старости.

Тем не менее сейчас манекенщица думает иначе, и даже отметка в 30 лет ее не пугает, поскольку везде есть свои преимущества. Избранница рэпера высказалась о прелести получения жизненного опыта, за счет которого человек по-другому начинает смотреть на вещи и становится более уверенным. «Прошли годы и вместе с телом у меня вырос ещё и мозг», - заявила Решетова. Вот только многих поклонников привлек внимание размещенный на странице звезды снимок, а не ее рассуждения о возрасте. В кадре модель запечатлена в платье с глубоким разрезом, оголившем пышную грудь.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:05

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