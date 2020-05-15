«Вместе с телом вырос мозг»: Оголившая грудь Анастасия Решетова порассуждала о возрасте





Осенью 2019 года возлюбленная Тимати родила первенца. К 24 годам она преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. Также Анастасия Решетова набралась ума, о чем сама решила рассказать фолловерам. Как отметила знаменитость, раньше ее пугала мысль о том, что скоро ей исполнится 25 лет. Так как звездная мать работает моделью, такой возраст напоминал ей о старости.Тем не менее сейчас манекенщица думает иначе, и даже отметка в 30 лет ее не пугает, поскольку везде есть свои преимущества. Избранница рэпера высказалась о прелести получения жизненного опыта, за счет которого человек по-другому начинает смотреть на вещи и становится более уверенным., - заявила Решетова. Вот только многих поклонников привлек внимание размещенный на странице звезды снимок, а не ее рассуждения о возрасте. В кадре модель запечатлена в платье с глубоким разрезом, оголившем пышную грудь.