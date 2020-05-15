Роскачество нашло в российских пельменях кишечную палочку и сальмонеллу
В российских пельменях эксперты обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу в ходе проверки товаров от различных брендов, инициированной Роскачеством. Специалисты ведомства сообщили, что негативные результаты показали все семь торговых марок, участвовавших в исследовании.
Продукты в настоящее время находятся на повторном исследовании. Если показатели наличия вредоносных микроорганизмов в них подтвердятся, ведомство будет принимать меры в отношении производителей. Сами компании, в товарах которых обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу, пока не прокомментировали нарушения.
Роскачество в общей сложности проверило 48 торговых марок, выпускающих пельмени. Соевые белки использовали только несколько производителей. Все остальные пользуются исключительно натуральными свининой и говядиной. Только в одном из представленных образцов обнаружили хрящи.
«В минувшем году проверка также затронула семь брендов, но тогда вредоносные микроорганизмы были обнаружены только в продуктах одного из них. Сейчас же негативные результаты показали все. Некоторые торговые марки, принимавшие участие в исследовании, считаются премиальными», - говорится в сообщении Роскачества.
Продукты в настоящее время находятся на повторном исследовании. Если показатели наличия вредоносных микроорганизмов в них подтвердятся, ведомство будет принимать меры в отношении производителей. Сами компании, в товарах которых обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу, пока не прокомментировали нарушения.
Роскачество в общей сложности проверило 48 торговых марок, выпускающих пельмени. Соевые белки использовали только несколько производителей. Все остальные пользуются исключительно натуральными свининой и говядиной. Только в одном из представленных образцов обнаружили хрящи.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:11