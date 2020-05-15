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Новое поколение Range Rover заметили во время тестирования на дорогах

Новое поколение модели Range Rover было замечено фотошпионами во время тестирования на дорогах общего пользования. Авто покрыто камуфляжной пленкой для сокрытия ключевых изменений дизайна экстерьера.

Британская марка готовит внедорожник 5-й генерации к производству серийной версии. Новинка позиционируется как продукт 2022 модельного года. Шпионские снимки были распространены в интернете. Невзирая на большой объём камуфляжа, фото даёт возможность понять общие принципы оформления авто. Среди нюансов экстерьера стоит отметить присутствие выдвижных ручек дверей, передней и задней оптики со светодиодной начинкой. Никаких данных касательно подготовленных силовых агрегатах пока нет, но присутствие выхлопной системы на 4 патрубка указывает на вероятность интеграции в подкапотное пространство двигателя архитектуры V8.

В соответствии с предварительной информацией, флагманская новинка британской марки станет поставляться с гибридным силовым агрегатом в одной из модификаций. Говоря о технических параметрах, больших изменений ожидать не стоит. Модель получит тележку MLA, оснащенную продольной архитектурой. В дальнейшем она будет применяться в конструкции Jaguar XJ и Range Rover Sport. Благодаря применению новой архитектуры конструкторы уменьшили массу транспортного средства, что на фоне использования современных технологий даст возможность получить более высокие показатели динамики.

Интерьер авто будет наиболее роскошным в истории премиальной марки. На текущий момент салон скрыт из-за покрытия камуфляжной плёнкой. При этом имеется информация об установке многофункционального рулевого колеса. Модель получит цифровую «приборку», а также актуальную систему мультимедиа. Предположительно, авто сможет стать доступным для продажи во второй половине 2021 года. Официальная презентация может пройти ближе к концу текущего года.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:44

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