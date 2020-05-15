Врач Александр Мясников раскрыл роль масок и перчаток в борьбе с пандемией коронавируса
Врач Александр Мясников раскрыл роль ношения масок, а также перчаток в борьбе с пандемией коронавируса. Посредством Telegram-канала эксперт отметил, что таким образом кожный покров рук можно защитить от негативного влияния антисептиков и необходимости частого мытья.
Мясников напомнил, что перчатки остаются таким же рассадником вирусов и бактерий, как и грязные руки, но с их помощью можно защитить кожный покров от постоянной обработки посредством антисептика. В то же время эксперт выступил против использования трикотажных изделий, поскольку они сложно подвергаются обработке. Телеведущий также высказался о ношении масок, отметив, что они не в состоянии уберечь от COVID-19, но могут сократить риск его распространения теми, у кого он уже есть.
Мясников рекомендовал регулярно менять маски и перчатки, которые следует также обрабатывать антисептиком. Слова эксперта передает издание "ПолитЭксперт".
Мясников напомнил, что перчатки остаются таким же рассадником вирусов и бактерий, как и грязные руки, но с их помощью можно защитить кожный покров от постоянной обработки посредством антисептика. В то же время эксперт выступил против использования трикотажных изделий, поскольку они сложно подвергаются обработке. Телеведущий также высказался о ношении масок, отметив, что они не в состоянии уберечь от COVID-19, но могут сократить риск его распространения теми, у кого он уже есть.
Мясников рекомендовал регулярно менять маски и перчатки, которые следует также обрабатывать антисептиком. Слова эксперта передает издание "ПолитЭксперт".
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:48