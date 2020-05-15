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Автоэксперты: Зубная паста и газированные напитки могут заменить средства для ухода за авто

Автомобильные эксперты рассказали об использовании продуктов и бытовой химии в транспортных средствах. Зубная паста или газированный напиток часто могут заменить целый перечень специальных средств для ухода за машиной.
Автоэксперты: Зубная паста и газированные напитки могут заменить средства для ухода за авто

Газировка в большинстве случаев содержит пищевую добавку Е338, выполняющую функцию регулятора кислотности. При большой концентрации вещества его можно использовать в качестве средства против ржавчины. Достаточно просто оставить деталь в напитке на несколько часов или на сутки, после чего протереть тряпкой или смыть грязь.

С помощью газированной воды также можно убрать пятна от насекомых. Напитки с Е338 отлично подходят для чистки шин. Кислота, которая имеется в составе таких продуктов, растворяет налет грязи и возвращает поверхности блеск. После этого шины транспортного средства можно покрыть гуталином, что сохранит их привлекательный внешний вид надолго.

Зубная паста с абразивными частицами подойдет для полировки фар. С помощью средства гигиены отлично снимаются помутнение и грязевой налет. Важно использовать мягкую тряпку для того, чтобы не повредить стекло. Зубную пасту можно применять для очистки бампера. Специалисты отмечают, что после использования состав необходимо тщательно смыть водой.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:09

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