«Одно лицо!»: Алла Пугачева рассказала о схожести с дочерью Лизой Галкиной

Семейная фотография была сделана несколько лет назад на одном из мероприятий. В кадре запечатлена Лиза Галкина вместе с матерью, которая держит дочь на руках. В то время ей было не больше двух лет. Как отметила тогда Алла Пугачева, наследница очень на нее похожа. Примадонна вспомнила, как выглядела в детстве, и отметила, что у них с ребенком «одно лицо». В подписи к сюжету поклонники решили написать именно эту фразу, а в комментариях многие согласились с певицей. Одни говорили, что девочка – копия звездной матери. Другие отметили, что иногда в ней проявляются схожие черты с отцом.В этом году Лизе и Гарри Галкиным исполнится по 7 лет, а осенью они пойдут в первый класс. Сейчас Пугачева вместе с мужем подбирает для ребят хорошую школу. Дети артистов занимаются изучением французского языка, посещают кружки. В период самоизоляции семейство весело проводит время вместе.