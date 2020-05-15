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General Motors продемонстрировал бюджетного конкурента Skoda Octavia

Компания General Motors продемонстрировал свою бюджетную новинку, которая станет конкурентом для модели Skoda Octavia в корпусе универсал. Авто Baojun RC-5 выпущено в партнерстве с SAIC.
General Motors продемонстрировал бюджетного конкурента Skoda Octavia

Модель создана на основе модульной платформы R. Новинка получила передний привод, а в качестве двигателя использован турбированный силовой агрегат объёмом 1,5 л и мощностью 147 «лошадок». В паре с ним работает механическая трансмиссия на 6 ступеней. Альтернативой для неё станет вариаторная КПП.

В салоне Baojun RC-5 размещены 2-спицевое рулевое колесо, оформленная в современном стиле передняя консоль, цифровая приборная панель и крупный сенсорный экран системы мультимедиа. Соответствующее решение использовало в качестве образца Mercedes-Benz GLE нового поколения. В начальной сборке Baojun RC-5 оснащен двумя полушками безопасности, системами ESC и ABS, сенсорами парковки. Максимальная комплектация в корпусе универсал предусматривает климат-контроль, камеры кругового обзора, кожаную обивку интерьера, наличие стеклянного люка на крыше и другие опции. В Китае Baojun RC-5 станет доступен этим летом. Стоимость новинки предварительно заявлена на уровне 63,8 тысячи юаней, что эквивалентно 665 тысячам рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:54

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