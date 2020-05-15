В Японии ученые создали самовосстанавливающийся материал





Специалисты уже успели проверить возможности нового материала. В ходе исследования они напечатали на трехмерном принтере предмет в форме сердечка, который разделили на две части. После этого ученые присоединили два сегмента друг к другу. Составляющие объекта за считанные часы стали единым целым.По словам ученых, материал в будущем будет усовершенствован, что позволит ему восстанавливаться всего за несколько минут. В среднем, объединение нанотрубок занимает порядка 6 часов. Специалисты надеются, что период взаимодействия удастся сократить минимум в 20 раз.Если разработка пройдет лабораторные испытания и подтвердит свою эффективность, ее можно будет использовать в производстве одежды, отделочных материалов, чехлов и других типов покрытия. Благодаря применению нанотрубок в изделия такого типа можно встраивать электронные датчики и даже элементы управления, отвечающие за скорость процесса восстановления после повреждений.