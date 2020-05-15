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"Женщину всегда считали будущей матерью": Светлана Журова рассказала о равноправии полов в спорте

Депутат Госдумы и мастер спорта России Светлана Жукова рассказала о равноправии мужчин и женщин в спорте. По ее словам, за минувшие 100 лет отношение к представительницам прекрасного пола сильно изменилось.
"Женщину всегда считали будущей матерью": Светлана Журова рассказала о равноправии полов в спорте

В текущем году исполняется 120 лет с проведения Олимпийских игр в современном виде. Жукова отметила, что в 30-е годы женщин впервые начали пускать на соревнования в качестве непосредственных участников. До этого бытовало мнение о роли представительниц прекрасного пола только в качестве поддержки для мужчин.
«Даже сам основатель Олимпийских игр Пьер де Кубертен был против женщин на соревнованиях. Он считал, что они должны надевать венки победителей на головы мужчинам. С годами отношение к представительницам прекрасного пола изменилось. Сейчас к Олимпиаде не допускают женщин из стран, где такие правила диктуют религиозные обычаи. В первую очередь это связано с обязательным ношением одежды, покрывающей лицо и ноги. Заниматься спортом в таком виде как минимум сложно», - приводит слова Жуковой издание «Слово и Дело».

Депутат подчеркнула, что 100 лет назад против участия женщин в соревнованиях выступали именно их мужья. Представительница прекрасного пола в первую очередь была будущей матерью, которая должна иметь крепкое здоровье и не подвергать жизнь опасности. С годами по всему миру начала происходить тотальная эмансипация, отразившаяся и на спорте.

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Спорт / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:30

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