Китайские журналисты оценили новые ядерные возможности России

«Наличие такого типа вооружения может в будущем заставить всех потенциальных противников России сесть с ней за стол переговоров. Особенно опасными являются подводные беспилотники «Посейдон», которые без членов экипажа могут преодолевать большие расстояния и наносить точечные удары», - рассказали китайские журналисты.





Беспилотные подводные лодки «Посейдон» были представлены в 2018 году. Отличительной особенностью бортов является возможность нести ядерные заряды, проплывая на большой глубине. Благодаря минимальному весу и маневренности субмарина способна быстро перемещаться от одного континента к другому.«Посейдон» способен развивать скорость до 200 километров в час при наличии на борту ядерной боеголовки мощностью до 2 мегатонн. Его можно применять не только против авианосцев или других вражеских кораблей, но и инфраструктуры на берегу. Китайские журналисты отмечают, что внимания достойна и атомная подлодка «Хабаровск». Именно с нее могут запускать «Посейдонов» для выполнения локальных операций.