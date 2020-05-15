Samsung Galaxy Note 20 получит крупнейший в мире подэкранный сканер отпечатков пальцев





Ключевая особенность датчика от Qualcomm заключается в покрытии площади, которая в 17 раз больше, чем для сенсора первого поколения. Последний применялся в конструкции Galaxy S10. Помимо этого 3D Sonic Max даёт возможность проводить считывание сразу 2 отпечатков пальцев, что увеличивает уровень защиты девайса. Скорость работы сенсора заметно быстрее, чем у 3D Sonic 1-го поколения.По данным Росса Янга, возглавляющего Display Chain Consultants, Galaxy Note 20 будет выпущен на рынок в 2 версиях. Одна получит экран диагональю 6,42”, тогда как другая - 6,87 дюйма. Предположительно, устройства станут использовать OLED-матрицы, созданные в соответствии с технологией LPTO, которая известна экономным потреблением энергии. При этом частота обновления картинки на экране будет соответствовать современным тенденциям к увеличению до 120 Гц. Ёмкость батареи составит 4-5 тысячи мА•ч. Невзирая на карантинные меры, Galaxy Note 20 презентуют в установленные сроки. Премьера должна состояться в августа, а начало реализации на рынке запланировано на сентябрь.