«Это как баня – там все равны»: Таир Мамедов рассказал об экстремальном шоу «Остров героев»

Уже спустя несколько дней, проведенных на острове, когда макияж стерся, а одежда испачкалась, участники шоу стали несколько «проще». Их «звездность» уже не так бросалась в глаза, и «блогер, у которого 2 миллиона подписчиков, также голодал и страдал от укусов насекомых», как и его коллега, у которого фолловеров в разы меньше.По словам Таира Мамедова, природа выровняла все. Даже стычки, имевшие место между участниками «Острова героев», со временем начали исчезать. Это отнюдь не значит, что телезрителями будет не интересно наблюдать за развитием сюжета. В экстремальном шоу все равно присутствует немалое количество интриг, дружбы, предательства и взаимопомощи.Также ведущий признался, что за время съемок ему довелось почувствовать себя «матерью восьмерых детей». Именно так Мамедов воспринимал «выживальщиков». Юморист не стал отрицать, что у него были любимчики на шоу, но он использовал весь свой актерский талант для того, чтобы скрыть симпатии. К концу съемок артист уже так привязался к команде, что к каждому испытывал, как минимум, уважение.