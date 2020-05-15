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«Женя ни копейки не высылает сестре!»: Сын Ирины Цывиной незаконно присвоил себе ее имущество

Ирина Цывина не успела составить завещание перед смертью. Недавно стало известно, что сын актрисы Евгений незаконно присвоил себе ее имущество, а свою сестру Зинаиду оставил ни с чем.
«Женя ни копейки не высылает сестре!»: Сын Ирины Цывиной незаконно присвоил себе ее имущество

Ровно год назад ушла из жизни звезда сериала «Кадетство», однако ее наследники до сих пор продолжают бороться за собственность родительницы. В конце февраля юрист Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что дети Цывиной получили по половине наследства. Вот только адвокат добавила, что сын артистки Евгений мог претендовать на более значительную часть имущества из-за доли в его составе отчима Александра Благонравова. По этой причине родственники поссорились и молодой человек решил действовать незаконно.

Как отметил сосед наследника знаменитости, он сдал все квартиры в аренду для заработка. Своей сестре Зинаиде мужчине денег не высылает, хотя она по праву владеет половиной имущества. Дочь Цывиной живет в США и пока что не может разобраться в происходящем, но намерена заняться этим после завершения карантина.

Также дети актрисы должны выяснить, кто погасит ее долг в размере 500 тысяч рублей. Оказалось, одно из жилищ артистки куплено в ипотеку, поэтому кредит должен выплачивать следующий владелец.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:00

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