«Женя ни копейки не высылает сестре!»: Сын Ирины Цывиной незаконно присвоил себе ее имущество





Ровно год назад ушла из жизни звезда сериала «Кадетство», однако ее наследники до сих пор продолжают бороться за собственность родительницы. В конце февраля юрист Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что дети Цывиной получили по половине наследства. Вот только адвокат добавила, что сын артистки Евгений мог претендовать на более значительную часть имущества из-за доли в его составе отчима Александра Благонравова. По этой причине родственники поссорились и молодой человек решил действовать незаконно.Как отметил сосед наследника знаменитости, он сдал все квартиры в аренду для заработка. Своей сестре Зинаиде мужчине денег не высылает, хотя она по праву владеет половиной имущества. Дочь Цывиной живет в США и пока что не может разобраться в происходящем, но намерена заняться этим после завершения карантина.Также дети актрисы должны выяснить, кто погасит ее долг в размере 500 тысяч рублей. Оказалось, одно из жилищ артистки куплено в ипотеку, поэтому кредит должен выплачивать следующий владелец.