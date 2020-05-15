Братья Коэн и Лука Гудиньо станут режиссерами ремейка “Лица со шрамом” без Томаса Харди
Братья Коэн и Лука Гудиньо выступят режиссерами нового ремейка “Лица со шрамом” без Тома Харди. Детали будущего проекта пока неизвестны.
Лишь недавно зрители смогли посмотреть фильм “Лицо со шрамом” авторства Джоша Транка, который утвердил на главную роль Тома Харди. Вскоре после этого итальянский кинорежиссер Лука Гудиньо выразил заинтересованность в съемках ремейка при сотрудничестве коллег. Последние известны работой над кинолентами “Большой Лебовски” и “После прочтения сжечь”. Известные братья Коэн за свою карьеру четыре раза становились обладателями “Оскара” за лучшую режиссерскую работу.
Пока детали возможного проекта не разглашаются, однако зрители уверены, что Том Харди не будет сниматься в ремейке из-за неоднозначных отзывов кинокритиков. Об этом сообщает newinform.com.
Лишь недавно зрители смогли посмотреть фильм “Лицо со шрамом” авторства Джоша Транка, который утвердил на главную роль Тома Харди. Вскоре после этого итальянский кинорежиссер Лука Гудиньо выразил заинтересованность в съемках ремейка при сотрудничестве коллег. Последние известны работой над кинолентами “Большой Лебовски” и “После прочтения сжечь”. Известные братья Коэн за свою карьеру четыре раза становились обладателями “Оскара” за лучшую режиссерскую работу.
Пока детали возможного проекта не разглашаются, однако зрители уверены, что Том Харди не будет сниматься в ремейке из-за неоднозначных отзывов кинокритиков. Об этом сообщает newinform.com.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:09