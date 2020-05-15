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Роды в 18 лет и две большие любви: Певица Слава отмечает 40-летний юбилей

Отмечающая 40-летие певица Слава в своей жизни имела две больших любви. В свои 18 лет будущая звезда родила старшую дочь, что не помешало ей добиться успеха на музыкальном поприще.
Роды в 18 лет и две большие любви: Певица Слава отмечает 40-летний юбилей

В школьные годы Анастасия Сланевская имела низкую успеваемость из-за дислексии, которая привела к серьезным комплексам и страху перед сценой. Свой диагноз она смогла узнать только во время обучения в вузе, но методики не помогли полностью избавиться от проблемы. В программе “Когда все дома” певица призналась, что буквы “м”, “л, “р” и “к” она вовсе не могла произносить при чтении. Лишь с появлением караоке-клубов будущая звезда поняла, что любит петь, а телережиссер Сергей Кальварский увидел ее талант и помог стать знаменитой.

Однако еще в возрасте 16 лет она пользовалась популярностью среди сверстников, а внимание на себя обращала благодаря избраннику, ресторатору Константину Морозову. Он подъезжал к школе на 99-модели “Жигулей", из-за чего на пару обращали внимание. В возрасте 18 лет Анастасия Сланевская родила дочь, что привело к множеству проблем, как для самой артистки, так и для ее ребенка. Звезда уверена, что ее наследница не станет повторять этот путь, поскольку помнит, как ей было трудно в определенные моменты из-за нехватки материнской заботы. Слава советует всем рожать только тогда, когда есть осознанное желание завести детей.

После расставания Славы с первым возлюбленным он уделял достаточно внимания дочери, а сама певица больше не искала романтических отношений, но по воле случая в 2002 году познакомилась с будущим возлюбленным Анатолием Данилицким. В тот момент он еще имел штамп в паспорте, но уже не общался с женой, а вскоре сделал предложение Славе, вот только она отказалась от замужества. Предприниматель легко нашел общий язык с дочерью певицы от первого брака, а в 2011 году у пары появился общий ребенок.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:48

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