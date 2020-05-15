В России лечение коронавируса плазмой не дало большого эффекта

«Методика под названием «Тоцилизумаб» оказалась не эффективной почти во всех случаях заражения. Только 8 пациентов, которые переносили болезнь в относительно легкой форме, начали чувствовать улучшение. Она показала хорошие результаты в блокировании лихорадки, но не спасала от дыхательной недостаточности. При лечении ряда пациентов приходилось использовать дополнительные препараты», - рассказали в ФМБА.





Новый вид лечения проверялся с 30 апреля по 6 мая. Данная методика не сработала на пациентах в сложном состоянии. У 12 человек переливание плазмы с антителами не дало никакого результата, так как они почти сразу уничтожались иммунной системой организма, воспринимаясь в качестве инородных тел.В России за 14 мая было выявлено более 9,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в РФ было зафиксировано 252 тысячи больных. Справиться с недугом удалось 53 тысячам пациентов.