АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

В России лечение коронавируса плазмой не дало большого эффекта

В России лечение плазмой пациентов с коронавирусом не принесло большого результата. По данным специалистов Федерального медико-биологического агентства, данная методика показала эффективность только в 8 случаях из 20.
В России лечение коронавируса плазмой не дало большого эффекта

Новый вид лечения проверялся с 30 апреля по 6 мая. Данная методика не сработала на пациентах в сложном состоянии. У 12 человек переливание плазмы с антителами не дало никакого результата, так как они почти сразу уничтожались иммунной системой организма, воспринимаясь в качестве инородных тел.
«Методика под названием «Тоцилизумаб» оказалась не эффективной почти во всех случаях заражения. Только 8 пациентов, которые переносили болезнь в относительно легкой форме, начали чувствовать улучшение. Она показала хорошие результаты в блокировании лихорадки, но не спасала от дыхательной недостаточности. При лечении ряда пациентов приходилось использовать дополнительные препараты», - рассказали в ФМБА.

В России за 14 мая было выявлено более 9,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в РФ было зафиксировано 252 тысячи больных. Справиться с недугом удалось 53 тысячам пациентов.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ зафиксирован первый случай повторного заражения…
«Авантюра чистой воды»: Василиса Володина назвала причину развода Агаларова с…
Невостребованные Sukhoi SuperJet 100 будут использовать в…
Американские ученые выяснили, в каком возрасте у женщин возникает наибольшая потребность в…
Роскачество нашло в российских пельменях кишечную палочку и…
Автоэксперты: Зубная паста и газированные напитки могут заменить средства для ухода за…
«Вместе с телом вырос мозг»: Оголившая грудь Анастасия Решетова порассуждала о…
В Сети опубликованы свидетельства очевидцев о встречах с…
General Motors продемонстрировал бюджетного конкурента Skoda…
Врач Александр Мясников раскрыл роль масок и перчаток в борьбе с пандемией…
В Японии ученые создали самовосстанавливающийся…
«Одно лицо!»: Алла Пугачева рассказала о схожести с дочерью Лизой…
"Женщину всегда считали будущей матерью": Светлана Журова рассказала о равноправии полов в…
Китайские журналисты оценили новые ядерные возможности…
«Это как баня – там все равны»: Таир Мамедов рассказал об экстремальном шоу «Остров…
Samsung Galaxy Note 20 получит крупнейший в мире подэкранный сканер отпечатков…
Братья Коэн и Лука Гудиньо станут режиссерами ремейка “Лица со шрамом” без Томаса…
В России лечение коронавируса плазмой не дало большого…
«Женя ни копейки не высылает сестре!»: Сын Ирины Цывиной незаконно присвоил себе ее…
Археологи обнаружили в Болгарии останки Homo sapiens возрастом около 45 тысяч…
Роды в 18 лет и две большие любви: Певица Слава отмечает 40-летний…
Бесплатная раздача игры GTA V привела к сбоям в работе магазина Epic…
Ольга Бузова травмировала спину при попытке показать «отпуск в…
Эксперт Рик Брайт прогнозирует в США «самую суровую зиму в…
Врач-терапевт Наталья Уклеина предупредила, что “острый живот” может являться симптомом…
"Делать прогнозы рано": Дмитрий Булыкин высказался об уходе Семина из…
В России может появиться первый в мире уборщик космического…
Алексей Колосов о смерти Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за…
Просмотреть все новости