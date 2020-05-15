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Археологи обнаружили в Болгарии останки Homo sapiens возрастом около 45 тысяч лет

Археологи, которые проводили раскопки в Болгарии, обнаружили останки Homo sapiens, а именно четыре кости и зуб. По словам специалистов, возраст этих находок около 43-47 тысяч лет.

Археологи обнаружили в Болгарии останки Homo sapiens возрастом около 45 тысяч лет


Согласно данным издания AMNA, группа болгарских, американских и германских ученых извлекла из обнаруженных останков ДНК, благодаря чему удалось определить их возраст. Во время проведения раскопок исследователи также нашли каменные орудия, некоторые из которых по остроте можно сравнить с лезвиями.

Кроме этого, археологи наткнулись на декоративные подвесные предметы, выполненные из костей животных и зубов медведей. Эти находки напомнили им артефакты времен неандертальцев, однако проведенное исследование показало, что это дело рук Homo sapiens.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:54

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