Археологи обнаружили в Болгарии останки Homo sapiens возрастом около 45 тысяч лет





Согласно данным издания AMNA, группа болгарских, американских и германских ученых извлекла из обнаруженных останков ДНК, благодаря чему удалось определить их возраст. Во время проведения раскопок исследователи также нашли каменные орудия, некоторые из которых по остроте можно сравнить с лезвиями.Кроме этого, археологи наткнулись на декоративные подвесные предметы, выполненные из костей животных и зубов медведей. Эти находки напомнили им артефакты времен неандертальцев, однако проведенное исследование показало, что это дело рук Homo sapiens.