Археологи обнаружили в Болгарии останки Homo sapiens возрастом около 45 тысяч лет
Археологи, которые проводили раскопки в Болгарии, обнаружили останки Homo sapiens, а именно четыре кости и зуб. По словам специалистов, возраст этих находок около 43-47 тысяч лет.
Согласно данным издания AMNA, группа болгарских, американских и германских ученых извлекла из обнаруженных останков ДНК, благодаря чему удалось определить их возраст. Во время проведения раскопок исследователи также нашли каменные орудия, некоторые из которых по остроте можно сравнить с лезвиями.
Кроме этого, археологи наткнулись на декоративные подвесные предметы, выполненные из костей животных и зубов медведей. Эти находки напомнили им артефакты времен неандертальцев, однако проведенное исследование показало, что это дело рук Homo sapiens.
Согласно данным издания AMNA, группа болгарских, американских и германских ученых извлекла из обнаруженных останков ДНК, благодаря чему удалось определить их возраст. Во время проведения раскопок исследователи также нашли каменные орудия, некоторые из которых по остроте можно сравнить с лезвиями.
Кроме этого, археологи наткнулись на декоративные подвесные предметы, выполненные из костей животных и зубов медведей. Эти находки напомнили им артефакты времен неандертальцев, однако проведенное исследование показало, что это дело рук Homo sapiens.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:54