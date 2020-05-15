Бесплатная раздача игры GTA V привела к сбоям в работе магазина Epic Games

«На сегодня мы можем видеть увеличенный трафик, поступающий на интернет-представительство Epic Games. Известно, что в настоящее время пользователи рискуют столкнуться с более длительным периодом загрузки, ошибкой 500 либо сбоем во время запуска сайта», — сообщили представители компании на странице магазина в Twitter.





Помимо этого работники магазина отметили, что занимаются решением возникшей проблемы. GTA V является 5-й частью популярной игровой франшизы, предлагающей пользователям действия в открытом мире. Продукт Rockstar North был издан Rockstar Games. Сборка для консолей появилась в 2013 году, а пользователи ПК под управлением Windows смогли оценить продукт в 2015 году. К 2018 общие показатели реализации игры на всех платформах достигли более 95 млн копий.