АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

Бесплатная раздача игры GTA V привела к сбоям в работе магазина Epic Games

Бесплатная раздача пользователям игры GTA V вызывала сбой в работе онлайн-площадки Epic Games. Серверы магазина не смогли обработать резко увеличившийся поток запросов.
Бесплатная раздача игры GTA V привела к сбоям в работе магазина Epic Games

«На сегодня мы можем видеть увеличенный трафик, поступающий на интернет-представительство Epic Games. Известно, что в настоящее время пользователи рискуют столкнуться с более длительным периодом загрузки, ошибкой 500 либо сбоем во время запуска сайта», — сообщили представители компании на странице магазина в Twitter.


Помимо этого работники магазина отметили, что занимаются решением возникшей проблемы. GTA V является 5-й частью популярной игровой франшизы, предлагающей пользователям действия в открытом мире. Продукт Rockstar North был издан Rockstar Games. Сборка для консолей появилась в 2013 году, а пользователи ПК под управлением Windows смогли оценить продукт в 2015 году. К 2018 общие показатели реализации игры на всех платформах достигли более 95 млн копий.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова травмировала спину при попытке показать «отпуск в…
Эксперт Рик Брайт прогнозирует в США «самую суровую зиму в…
Врач-терапевт Наталья Уклеина предупредила, что “острый живот” может являться симптомом…
"Делать прогнозы рано": Дмитрий Булыкин высказался об уходе Семина из…
В России может появиться первый в мире уборщик космического…
Алексей Колосов о смерти Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за…
В РФ предложили ввести пособие на маски и…
Василий Уткин: «Феминизм для меня - это движение идиоток в…
Представитель ВОЗ Ханс Клюге предрек Европе новую волну коронавируса…
Мария Захарова обвинила США в запуске дезинформационной кампании против…
В США объяснили природу НЛО лазерными проекциями…
Супруга мотивировала футболиста Эсекиэля Гарая к уборке, станцевав…
«Когда ты хороший друг»: Бородина высмеяла Собчак после интервью с…
Геннадий Онищенко раскрыл риски вакцины против…
"Не раздумывали ни минуты": Анастасия Стежко назвала дочь…
Компания Microsoft предложила бесплатный доступ к своим сервисам для госучреждений…
Дмитрий Борисов не подтвердил слухи о закрытии шоу “Пусть…
Минпромторг: Магазины РФ могут не обслуживать клиентов без масок и…
Отмечающая 80-летие Светличная об обидах сына: «А может быть, это…
Google Chrome начнет блокировать «тяжелую для устройств»…
Тарасов рассказал об отправке Бузовой откровенных фото Нагиеву и…
Россия разработает программу по изучению…
Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным…
Ученые: Мозговая активность супругов синхронизируется при воспитании…
Chevrolet Niva официально стала называться Lada…
В Ирландии археологи нашли древнюю пристань для кораблей каменного…
Детский омбудсмен Николай Кулеба назвал Украину «международным онлайн-магазином с…
«Это очень тяжело и утомительно»: Лера Кудрявцева не считает вечную жизнь…
Просмотреть все новости