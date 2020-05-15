Ольга Бузова травмировала спину при попытке показать «отпуск в 2020-м»
Ольга Бузова случайно травмировала спину при попытке развлечь своих фанатов очередным забавным сюжетом. Во время съемок ролика про «отпуск в 2020-м», как его видит артистка, она неудачно упала.
При этом главный посыл своей публикации звезде эстрады все равно удалось донести. В коротком видео Ольга Бузова показала, что вполне возможно организовать полноценный отдых в условиях карантина. Для этого артистка использовала беговую дорожку, которая помогла ей имитировать прогулку по пляжу, а побережье океана певица заменила более бюджетной и доступной версией – домашним бассейном. К лежаку возле него знаменитость продефилировала в наброшенном на бикини легком пеньюаре.
Далее по сценарию шел эффектный прыжок в воду, но тут что-то пошло не так. Бузова с поставленной задачей не справилась и упала, сильно повредив при этом спину. Делать еще один дубль ролика певица и ее команда не решились, исходя из вопроса безопасности для здоровья звезды. Пусть видео не получилось таким эффектным, как задумывалось изначально, но своих поклонников поп-исполнительница все-таки развлекла.
При этом главный посыл своей публикации звезде эстрады все равно удалось донести. В коротком видео Ольга Бузова показала, что вполне возможно организовать полноценный отдых в условиях карантина. Для этого артистка использовала беговую дорожку, которая помогла ей имитировать прогулку по пляжу, а побережье океана певица заменила более бюджетной и доступной версией – домашним бассейном. К лежаку возле него знаменитость продефилировала в наброшенном на бикини легком пеньюаре.
Далее по сценарию шел эффектный прыжок в воду, но тут что-то пошло не так. Бузова с поставленной задачей не справилась и упала, сильно повредив при этом спину. Делать еще один дубль ролика певица и ее команда не решились, исходя из вопроса безопасности для здоровья звезды. Пусть видео не получилось таким эффектным, как задумывалось изначально, но своих поклонников поп-исполнительница все-таки развлекла.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:36