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Эксперт Рик Брайт прогнозирует в США «самую суровую зиму в истории»

Рик Брайт, который является экс-главой американской госпрограммы по выработке вакцины, прогнозирует в США «самую суровую зиму в истории». Это предположение эксперт связывает с пандемией коронавируса.

Эксперт Рик Брайт прогнозирует в США «самую суровую зиму в истории»


В ходе своего доклада в Конгрессе Рик Брайт заявил, что на ранних стадиях распространения коронавирусной инфекции американское правительство бездействовало. Он еще в начале года говорил, что не хватает медоборудования, но «не получил комментарии». Из-за сложившейся ситуации многие пациенты заразились COVID-19 и умерли. Однако эксперт считает, что государству придется столкнуться еще с большими проблемами. Рика Брайта, который был ответственен за разработку вакцины от коронавирусной инфекции, Дональд Трамп уволил. Эксперт считает, что президент таким образом отомстил ему за критику способов борьбы правительства с COVID-19.

Согласно последним статистическим сведениям, в США коронавирусом заразились свыше 1,4 миллионов граждан. Смертельная болезнь унесла жизни около 85 тысяч пациентов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:30

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