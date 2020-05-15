Эксперт Рик Брайт прогнозирует в США «самую суровую зиму в истории»





В ходе своего доклада в Конгрессе Рик Брайт заявил, что на ранних стадиях распространения коронавирусной инфекции американское правительство бездействовало. Он еще в начале года говорил, что не хватает медоборудования, но «не получил комментарии». Из-за сложившейся ситуации многие пациенты заразились COVID-19 и умерли. Однако эксперт считает, что государству придется столкнуться еще с большими проблемами. Рика Брайта, который был ответственен за разработку вакцины от коронавирусной инфекции, Дональд Трамп уволил. Эксперт считает, что президент таким образом отомстил ему за критику способов борьбы правительства с COVID-19.Согласно последним статистическим сведениям, в США коронавирусом заразились свыше 1,4 миллионов граждан. Смертельная болезнь унесла жизни около 85 тысяч пациентов.