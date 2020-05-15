Врач-терапевт Наталья Уклеина предупредила, что “острый живот” может являться симптомом коронавируса





По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, “острый живот” не обязательно свидетельствует о новой мутации коронавируса, а к его развитию могут привести другие патологии. Однако точные причины назвать не удается, поэтому Наталья Уклеина считает его нетипичным симптомом COVID-19. Сейчас недуг чаще всего проявляется сухим кашлем, затруднением дыхания и высокой температурой, но на него могут указывать сыпь и некроз тканей. Врач-терапевт назвала “острый живот” сосудистой реакцией, а не воспалительной, а также провела аналогию с нарушениями в работе легких, к которым приводит коронавирус. Сбои в микроциркуляции приводят к иммунному ответу, а подобная защитная реакция наблюдается и в брюшной полости.Уклеина подчеркнула, что при “остром животе” необходимо хирургическое вмешательство. При этом недуг может появиться на 5-6 день при плохой динамике болезни.