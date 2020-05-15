В России может появиться первый в мире уборщик космического мусора





Финансирование на себя возьмет компания “Аэронет” НТИ, которая также проведет официальный заказ. Согласно имеющимся данным, буксир будет иметь сразу несколько потенциальных задач - обслуживание спутников на орбите и утилизацию космического мусора. Проектирование начнется уже в 2020 году, а в начале работ планируется задействовать порядка 75 тысяч долларов для создания по меньшей мере трех экземпляров устройства.Данный проект способен стать впоследствии одним из первых для мира, ведь конкуренты почти не используют высокоэффективные электрореактивные двигатели. Вес буксира должен составлять порядка 80 кг, он окажется в состоянии транспортировать до 150 кг мусора на высоту 1500 км.