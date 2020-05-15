АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

В России может появиться первый в мире уборщик космического мусора

Россия выпустит первый в мире буксир, призванный помочь с уборкой космического мусора. Для старта проекта, который запланирован на 2020 год, понадобится 75 тысяч долларов.

Финансирование на себя возьмет компания “Аэронет” НТИ, которая также проведет официальный заказ. Согласно имеющимся данным, буксир будет иметь сразу несколько потенциальных задач - обслуживание спутников на орбите и утилизацию космического мусора. Проектирование начнется уже в 2020 году, а в начале работ планируется задействовать порядка 75 тысяч долларов для создания по меньшей мере трех экземпляров устройства.

Данный проект способен стать впоследствии одним из первых для мира, ведь конкуренты почти не используют высокоэффективные электрореактивные двигатели. Вес буксира должен составлять порядка 80 кг, он окажется в состоянии транспортировать до 150 кг мусора на высоту 1500 км.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова травмировала спину при попытке показать «отпуск в…
Эксперт Рик Брайт прогнозирует в США «самую суровую зиму в…
Врач-терапевт Наталья Уклеина предупредила, что “острый живот” может являться симптомом…
"Делать прогнозы рано": Дмитрий Булыкин высказался об уходе Семина из…
В России может появиться первый в мире уборщик космического…
Алексей Колосов о смерти Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за…
В РФ предложили ввести пособие на маски и…
Василий Уткин: «Феминизм для меня - это движение идиоток в…
Представитель ВОЗ Ханс Клюге предрек Европе новую волну коронавируса…
Мария Захарова обвинила США в запуске дезинформационной кампании против…
В США объяснили природу НЛО лазерными проекциями…
Супруга мотивировала футболиста Эсекиэля Гарая к уборке, станцевав…
«Когда ты хороший друг»: Бородина высмеяла Собчак после интервью с…
Геннадий Онищенко раскрыл риски вакцины против…
"Не раздумывали ни минуты": Анастасия Стежко назвала дочь…
Компания Microsoft предложила бесплатный доступ к своим сервисам для госучреждений…
Дмитрий Борисов не подтвердил слухи о закрытии шоу “Пусть…
Минпромторг: Магазины РФ могут не обслуживать клиентов без масок и…
Отмечающая 80-летие Светличная об обидах сына: «А может быть, это…
Google Chrome начнет блокировать «тяжелую для устройств»…
Тарасов рассказал об отправке Бузовой откровенных фото Нагиеву и…
Россия разработает программу по изучению…
Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным…
Ученые: Мозговая активность супругов синхронизируется при воспитании…
Chevrolet Niva официально стала называться Lada…
В Ирландии археологи нашли древнюю пристань для кораблей каменного…
Детский омбудсмен Николай Кулеба назвал Украину «международным онлайн-магазином с…
«Это очень тяжело и утомительно»: Лера Кудрявцева не считает вечную жизнь…
Просмотреть все новости