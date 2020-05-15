Алексей Колосов о смерти Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»
Людмила Касаткина, которая 15 мая могла бы отметить 95-летие, более 60 лет прожила в браке с Сергеем Колосовым. Сын актрисы Алексей до сих пор вспоминает, как мать тосковала по отцу после его смерти.
Артистка всегда считала своим главным достижением в жизни союз с режиссёром, хотя успела сняться во многих хороших проектах. Будущие влюбленные встретились в 1946 году во время учебы в институте, спустя 4 года они поженились. По словам сына Касаткиной, она считала избранника лучшим человеком. В 2012 году мужа не стало после продолжительной болезни, но знаменитость была к этому готова. На похоронах она стояла возле гроба и выглядела беззащитной, как отметил звездный наследник пары. Спустя несколько дней после кончины любимого человека состояние Людмилы Ивановны ухудшилось и ее положили в клинику. Состояние актрисы было неадекватным.
Сын старался как можно чаще приходить к родительнице, однако не мог смотреть на ее страдания. «Отец увел маму за собой», - поделился Колосов-младший. По его мнению, артистка предчувствовала смерть, ведь с уходом супруга потеряла смысл жизни. Наследник звезды кино хочет верить, что теперь она воссоединилась с режиссёром и стала счастливой.
Артистка всегда считала своим главным достижением в жизни союз с режиссёром, хотя успела сняться во многих хороших проектах. Будущие влюбленные встретились в 1946 году во время учебы в институте, спустя 4 года они поженились. По словам сына Касаткиной, она считала избранника лучшим человеком. В 2012 году мужа не стало после продолжительной болезни, но знаменитость была к этому готова. На похоронах она стояла возле гроба и выглядела беззащитной, как отметил звездный наследник пары. Спустя несколько дней после кончины любимого человека состояние Людмилы Ивановны ухудшилось и ее положили в клинику. Состояние актрисы было неадекватным.
Сын старался как можно чаще приходить к родительнице, однако не мог смотреть на ее страдания. «Отец увел маму за собой», - поделился Колосов-младший. По его мнению, артистка предчувствовала смерть, ведь с уходом супруга потеряла смысл жизни. Наследник звезды кино хочет верить, что теперь она воссоединилась с режиссёром и стала счастливой.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:09