В РФ предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава НРК Ирина Волынец выступила с предложением о вводе на период пандемии коронавируса пособий для приобретения перчаток и масок. Она сообщила, что на территории большинства регионов РФ не все граждане имеют средства для покупки СИЗ.
Таким образом, соблюдение масочного режима и требование носить перчатки для защиты от контакта с коронавирусом не может быть выполнено по объективным причинам. В соответствии с мнением Волынец, правительству необходимо утвердить решение касательно помесячной выплаты специального пособия, объём которого станет рассчитываться на базе стоимости соответствующих товаров.
Показатель будет индивидуальным для отдельных субъектов РФ и рассчитываться по плану использования одной маски в день. Для особых ситуаций имеется возможность распространять необходимые СИЗ вместо денежной дотации.
Таким образом, соблюдение масочного режима и требование носить перчатки для защиты от контакта с коронавирусом не может быть выполнено по объективным причинам. В соответствии с мнением Волынец, правительству необходимо утвердить решение касательно помесячной выплаты специального пособия, объём которого станет рассчитываться на базе стоимости соответствующих товаров.
Показатель будет индивидуальным для отдельных субъектов РФ и рассчитываться по плану использования одной маски в день. Для особых ситуаций имеется возможность распространять необходимые СИЗ вместо денежной дотации.