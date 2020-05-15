В РФ предложили ввести пособие на маски и перчатки





Таким образом, соблюдение масочного режима и требование носить перчатки для защиты от контакта с коронавирусом не может быть выполнено по объективным причинам. В соответствии с мнением Волынец, правительству необходимо утвердить решение касательно помесячной выплаты специального пособия, объём которого станет рассчитываться на базе стоимости соответствующих товаров.Показатель будет индивидуальным для отдельных субъектов РФ и рассчитываться по плану использования одной маски в день. Для особых ситуаций имеется возможность распространять необходимые СИЗ вместо денежной дотации.