"Делать прогнозы рано": Дмитрий Булыкин высказался об уходе Семина из «Локомотива»
Дмитрий Булыкин высказал мнение об уходе Юрия Семина с поста тренера «Локомотива». По его словам, только время может показать плодотворность смены наставника.
Представитель клуба отметил, что прогнозировать его успехи сложно. Сперва нужно сыграть несколько матчей под его руководством, после чего можно будет сделать определенные выводы о способностях. «Локомотив» имел все шансы занимать призовые места в чемпионатах при Семине. Сейчас делать ставки на следующий сезон уже с Николичем невозможно.
Контракт Юрия Семина заканчивается 31 мая. 73-летний наставник работал с «Локомотивом» с 2016 года. За данный период клуб три раза становился чемпионом России. Шесть раз команда получала Кубок РФ. Сам Семин пока не прокомментировал уход с должности тренера клуба и его дальнейшие перспективы с новым наставником.
«Мне очень жалко, что Семин закончил карьеру в клубе. Я думаю, что в структуре он останется, помогая бывшим коллегам. На замену ему пришел отличный профессионал Марко Николич, с которым команде еще предстоит поработать. Все мы надеемся, что наши старые друзья и партнеры останутся при нас», - рассказал Булыкин.
Представитель клуба отметил, что прогнозировать его успехи сложно. Сперва нужно сыграть несколько матчей под его руководством, после чего можно будет сделать определенные выводы о способностях. «Локомотив» имел все шансы занимать призовые места в чемпионатах при Семине. Сейчас делать ставки на следующий сезон уже с Николичем невозможно.
Контракт Юрия Семина заканчивается 31 мая. 73-летний наставник работал с «Локомотивом» с 2016 года. За данный период клуб три раза становился чемпионом России. Шесть раз команда получала Кубок РФ. Сам Семин пока не прокомментировал уход с должности тренера клуба и его дальнейшие перспективы с новым наставником.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:17