"Делать прогнозы рано": Дмитрий Булыкин высказался об уходе Семина из «Локомотива»

«Мне очень жалко, что Семин закончил карьеру в клубе. Я думаю, что в структуре он останется, помогая бывшим коллегам. На замену ему пришел отличный профессионал Марко Николич, с которым команде еще предстоит поработать. Все мы надеемся, что наши старые друзья и партнеры останутся при нас», - рассказал Булыкин.





Представитель клуба отметил, что прогнозировать его успехи сложно. Сперва нужно сыграть несколько матчей под его руководством, после чего можно будет сделать определенные выводы о способностях. «Локомотив» имел все шансы занимать призовые места в чемпионатах при Семине. Сейчас делать ставки на следующий сезон уже с Николичем невозможно.Контракт Юрия Семина заканчивается 31 мая. 73-летний наставник работал с «Локомотивом» с 2016 года. За данный период клуб три раза становился чемпионом России. Шесть раз команда получала Кубок РФ. Сам Семин пока не прокомментировал уход с должности тренера клуба и его дальнейшие перспективы с новым наставником.