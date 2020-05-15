Василий Уткин: «Феминизм для меня - это движение идиоток в основном»





При этом бывший футбольный комментатор не отрицает, в мире достаточно адекватных и разумных феминисток. Однако «активная часть» идеологического движения все-таки состоит из «женщин недалеких». Представительницы слабого пола, как отмечает Уткин, нуждаются в отстаивании и продвижении своих прав и свободы, но тут уже вопрос стоит о методах достижения подобного.По словам журналиста, у него периодически случаются «столкновения с какими-то феминистками». Чаще всего они происходят из-за не слишком важных и актуальных вопросов, но в большинстве случаев общение с представительницами движения заканчивается конфликтом. Причиной происходящего Василий Уткин считает нежелание вступающих в диалог с ним женщин проявить внимание к смыслу сказанных им слов.Исходя из этого, блогер пришел к выводу, что феминизм – «это движение идиоток в основном». При этом свою позицию Уткин не считает единственно верной и оставляет за собой право на ошибочное мнение.Что же касается службы женщин в войсках и работы в органах, в этом журналист не видит ничего плохого. Подобная практика доказала свою эффективность, и теперь такая самореализация слабого пола - это не более чем «вопрос свободного времени».