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Представитель ВОЗ Ханс Клюге предрек Европе новую волну коронавируса осенью

Ханс Клюге, который возглавляет Европейское бюро ВОЗ, предрек Европе новую волну коронавируса. По его словам, болезнь вновь проявит себя осенью.

Представитель ВОЗ Ханс Клюге предрек Европе новую волну коронавируса осенью


Поэтому представитель ВОЗ Ханс Клюге призывает не праздновать победу над коронавирусной инфекцией, а заниматься активной «подготовкой» к новой вспышке заболевания. По его мнению, многие государства поторопились, когда отменили ограничения и карантин. Тот факт, что замедлился рост количества заболевших, не означает, что пандемия скоро закончится.

В издании Daily Telegraph сообщается, что осенью также могут быть вспышка кори или новая волна гриппа. Согласно последним статистическим сведениям, на планете коронавирусом заразились более 4,3 миллионов человек.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:00

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