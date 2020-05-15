Мария Захарова обвинила США в запуске дезинформационной кампании против России
Мария Захарова высказалась о запуске США масштабной дезинформационной кампании, направленной прежде всего против России. Высказаться по этому поводу представитель МИД решила посредством Facebook.
По убеждениям политика, Йенс Столтенберг своими высказываниями задал направление для соответствующей кампании, когда указал, что Россия и Китай предпринимают попытки наладить свой миропорядок. Таким образом представительница МИД РФ ответила на обвинение в информационных атаках на страны Запада. По мнению генсека НАТО, целью Москвы стала дестабилизация других стран в условиях вспышки COVID-19.
Возмущение Захаровой также спровоцировала публикация Bloomberg о том, почему в РФ не фиксируется больше смертей от коронавируса.
По убеждениям политика, Йенс Столтенберг своими высказываниями задал направление для соответствующей кампании, когда указал, что Россия и Китай предпринимают попытки наладить свой миропорядок. Таким образом представительница МИД РФ ответила на обвинение в информационных атаках на страны Запада. По мнению генсека НАТО, целью Москвы стала дестабилизация других стран в условиях вспышки COVID-19.
Возмущение Захаровой также спровоцировала публикация Bloomberg о том, почему в РФ не фиксируется больше смертей от коронавируса.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:54