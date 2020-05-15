Мария Захарова обвинила США в запуске дезинформационной кампании против России





По убеждениям политика, Йенс Столтенберг своими высказываниями задал направление для соответствующей кампании, когда указал, что Россия и Китай предпринимают попытки наладить свой миропорядок. Таким образом представительница МИД РФ ответила на обвинение в информационных атаках на страны Запада. По мнению генсека НАТО, целью Москвы стала дестабилизация других стран в условиях вспышки COVID-19.Возмущение Захаровой также спровоцировала публикация Bloomberg о том, почему в РФ не фиксируется больше смертей от коронавируса.