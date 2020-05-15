В США объяснили природу НЛО лазерными проекциями ВМС





Энтузиасты обнаружили в Ведомстве по патентам и товарным знакам США заявку на создание лазеров, способных проецировать двух и трехмерные изображения. Этот документ был оформлен ВМС страны, что сразу навело искателей истины на мысль о причастности правительства к «иллюзии» НЛО.Принцип работы лазерной проекции предполагает, что создающее ее устройство крепится на хвостовую часть летательного аппарата и проецирует плазменную мишень на безопасное расстояние. Таким образом становится возможным обман инфракрасных датчиков самонаводящихся ракет, которые благодаря применяемой технологии не попадают в заданную цель. Однако у разработки есть и определенный минус – на расстоянии проекции могут быть приняты очевидцами за НЛО.С таким утверждением журналистов Forbs оказались категорически несогласны в редакции Popular Mechanics. Сотрудники издания отметили, что таким нехитрым способом можно объяснить лишь малую часть свидетельств о наблюдаемых «космических тарелках». Кроме того, некоторые камеры позволяют зафиксировать лазерные проекции, таким образом давая возможность отличить их от необъяснимых наукой летающих объектов.