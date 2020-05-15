«Когда ты хороший друг»: Бородина высмеяла Собчак после интервью с Варнавой

В ходе разговора со звездой Comedy Woman супруга Константина Богомолова похвалила ее за чувство стиля, а затем оценила ее гардероб. Как отметила Ксения Собчак, многие российские знаменитости не обладают столь хорошим вкусом в одежде, даже при наличии средств их наряды будто куплены на рынке. Однако Екатерина Варнава не согласилась со светской львицей и заявила, что подруги последней могут похвастаться отличным вкусом в моде. Вот только журналистка возразила актрисе.Этот момент Ксения Бородина показала своим фолловерам в Stories, где высмеяла миллионершу за ее лицемерие., - отметила ведущая. Это уже не первая ситуация, где звезды телестройки критикуют друг друга. Все началось после неосторожного высказывания Собчак об изменах мужа коллеги Курбана Омарова.