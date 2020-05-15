АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

«Когда ты хороший друг»: Бородина высмеяла Собчак после интервью с Варнавой

Ксения Бородина раскритиковала Ксению Собчак после ее интервью с Екатериной Варнавой. Телеведущая разместила в Instagram фрагмент из передачи экс-коллеги по «Дому-2», продемонстрировав интересный момент.
«Когда ты хороший друг»: Бородина высмеяла Собчак после интервью с Варнавой

В ходе разговора со звездой Comedy Woman супруга Константина Богомолова похвалила ее за чувство стиля, а затем оценила ее гардероб. Как отметила Ксения Собчак, многие российские знаменитости не обладают столь хорошим вкусом в одежде, даже при наличии средств их наряды будто куплены на рынке. Однако Екатерина Варнава не согласилась со светской львицей и заявила, что подруги последней могут похвастаться отличным вкусом в моде. Вот только журналистка возразила актрисе.

Этот момент Ксения Бородина показала своим фолловерам в Stories, где высмеяла миллионершу за ее лицемерие. «Когда ты хороший друг», - отметила ведущая. Это уже не первая ситуация, где звезды телестройки критикуют друг друга. Все началось после неосторожного высказывания Собчак об изменах мужа коллеги Курбана Омарова.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова травмировала спину при попытке показать «отпуск в…
Эксперт Рик Брайт прогнозирует в США «самую суровую зиму в…
Врач-терапевт Наталья Уклеина предупредила, что “острый живот” может являться симптомом…
"Делать прогнозы рано": Дмитрий Булыкин высказался об уходе Семина из…
В России может появиться первый в мире уборщик космического…
Алексей Колосов о смерти Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за…
В РФ предложили ввести пособие на маски и…
Василий Уткин: «Феминизм для меня - это движение идиоток в…
Представитель ВОЗ Ханс Клюге предрек Европе новую волну коронавируса…
Мария Захарова обвинила США в запуске дезинформационной кампании против…
В США объяснили природу НЛО лазерными проекциями…
Супруга мотивировала футболиста Эсекиэля Гарая к уборке, станцевав…
«Когда ты хороший друг»: Бородина высмеяла Собчак после интервью с…
Геннадий Онищенко раскрыл риски вакцины против…
"Не раздумывали ни минуты": Анастасия Стежко назвала дочь…
Компания Microsoft предложила бесплатный доступ к своим сервисам для госучреждений…
Дмитрий Борисов не подтвердил слухи о закрытии шоу “Пусть…
Минпромторг: Магазины РФ могут не обслуживать клиентов без масок и…
Отмечающая 80-летие Светличная об обидах сына: «А может быть, это…
Google Chrome начнет блокировать «тяжелую для устройств»…
Тарасов рассказал об отправке Бузовой откровенных фото Нагиеву и…
Россия разработает программу по изучению…
Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным…
Ученые: Мозговая активность супругов синхронизируется при воспитании…
Chevrolet Niva официально стала называться Lada…
В Ирландии археологи нашли древнюю пристань для кораблей каменного…
Детский омбудсмен Николай Кулеба назвал Украину «международным онлайн-магазином с…
«Это очень тяжело и утомительно»: Лера Кудрявцева не считает вечную жизнь…
Просмотреть все новости