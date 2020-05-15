"Не раздумывали ни минуты": Анастасия Стежко назвала дочь Стефанией

«Эту принцессу зовут Стефанией. Если честно, то не было ни минуты раздумий. С именем связана очень интересная история. Мои родственники и близкие друзья также называют меня Стешей. Имя приросло ко мне во время обучения во ВГИКе. Дать его дочери было очень символично. Еще в юности я думала, как назову ребенка, мечтая о материнстве. Наконец, мои желания стали реальностью», - рассказала Стежко.





Дочь Стежко появилась на свет 7 мая. Актриса сразу же поделилась радостной новостью с подписчиками своей страницы в Instagram, обнародовав снимок с ребенком. По ее словам, имя для ребенка она выбрала еще в юности, когда впервые задумалась о материнстве. Решение Стежко поддержал и ее супруг.Поклонники под фото поздравили актрису с рождением ребенка и пожелали всей ее семье здоровья и счастья. Один из фанатов отметил, что девочка в будущем может взять себе псевдоним «Стеша Стежко».Нашлись и те, кто раскритиковал выбор имени для ребенка. Один из подписчиков отметил, что «Стефании часто становятся упрямыми и злопамятными, резко реагируя на критику». Стежко сразу же ответила на комментарий и назвала вопрос характера «вещью относительной».