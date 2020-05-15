АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

"Не раздумывали ни минуты": Анастасия Стежко назвала дочь Стефанией

Анастасия Стежко назвала новорожденную дочь Стефанией. Отцом ребенка является супруг актрисы Дмитрий Старостин.
"Не раздумывали ни минуты": Анастасия Стежко назвала дочь Стефанией

Дочь Стежко появилась на свет 7 мая. Актриса сразу же поделилась радостной новостью с подписчиками своей страницы в Instagram, обнародовав снимок с ребенком. По ее словам, имя для ребенка она выбрала еще в юности, когда впервые задумалась о материнстве. Решение Стежко поддержал и ее супруг.
«Эту принцессу зовут Стефанией. Если честно, то не было ни минуты раздумий. С именем связана очень интересная история. Мои родственники и близкие друзья также называют меня Стешей. Имя приросло ко мне во время обучения во ВГИКе. Дать его дочери было очень символично. Еще в юности я думала, как назову ребенка, мечтая о материнстве. Наконец, мои желания стали реальностью», - рассказала Стежко.

Поклонники под фото поздравили актрису с рождением ребенка и пожелали всей ее семье здоровья и счастья. Один из фанатов отметил, что девочка в будущем может взять себе псевдоним «Стеша Стежко».

Нашлись и те, кто раскритиковал выбор имени для ребенка. Один из подписчиков отметил, что «Стефании часто становятся упрямыми и злопамятными, резко реагируя на критику». Стежко сразу же ответила на комментарий и назвала вопрос характера «вещью относительной».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова травмировала спину при попытке показать «отпуск в…
Эксперт Рик Брайт прогнозирует в США «самую суровую зиму в…
Врач-терапевт Наталья Уклеина предупредила, что “острый живот” может являться симптомом…
"Делать прогнозы рано": Дмитрий Булыкин высказался об уходе Семина из…
В России может появиться первый в мире уборщик космического…
Алексей Колосов о смерти Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за…
В РФ предложили ввести пособие на маски и…
Василий Уткин: «Феминизм для меня - это движение идиоток в…
Представитель ВОЗ Ханс Клюге предрек Европе новую волну коронавируса…
Мария Захарова обвинила США в запуске дезинформационной кампании против…
В США объяснили природу НЛО лазерными проекциями…
Супруга мотивировала футболиста Эсекиэля Гарая к уборке, станцевав…
«Когда ты хороший друг»: Бородина высмеяла Собчак после интервью с…
Геннадий Онищенко раскрыл риски вакцины против…
"Не раздумывали ни минуты": Анастасия Стежко назвала дочь…
Компания Microsoft предложила бесплатный доступ к своим сервисам для госучреждений…
Дмитрий Борисов не подтвердил слухи о закрытии шоу “Пусть…
Минпромторг: Магазины РФ могут не обслуживать клиентов без масок и…
Отмечающая 80-летие Светличная об обидах сына: «А может быть, это…
Google Chrome начнет блокировать «тяжелую для устройств»…
Тарасов рассказал об отправке Бузовой откровенных фото Нагиеву и…
Россия разработает программу по изучению…
Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным…
Ученые: Мозговая активность супругов синхронизируется при воспитании…
Chevrolet Niva официально стала называться Lada…
В Ирландии археологи нашли древнюю пристань для кораблей каменного…
Детский омбудсмен Николай Кулеба назвал Украину «международным онлайн-магазином с…
«Это очень тяжело и утомительно»: Лера Кудрявцева не считает вечную жизнь…
Просмотреть все новости