Супруга мотивировала футболиста Эсекиэля Гарая к уборке, станцевав стриптиз

Возлюбленная защитника ФК «Валенсия» начала снимать платье под легендарную композицию «Careless Whisper». В конце видео она оказалась обнаженной и позвала футболиста, стоя за дверью. Когда Эсекиэль Гарай подошел к супруге в надежде на жаркие объятья, она дала ему ведро и швабру для уборки дома. В конце ролика уроженец Аргентины выглядел очень разочарованным таким поворотом событий.За ФК «Валенсия» футболист выступает уже четыре года. До этого момента Эсекиэль Гарай на протяжении двух сезонов был в российском «Зените». Со своей супругой Тамарой Горро спортсмен вступил в брак летом 2012 года. Пара воспитывает сына Антонио и дочь Шайлу.