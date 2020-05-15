Супруга мотивировала футболиста Эсекиэля Гарая к уборке, станцевав стриптиз
Супруга футболиста Эсекиэля Гарая решила необычным способом привлечь его к уборке. Тамара Горро обнародовала в TikTok видео, на котором запечатлено, как она танцует стриптиз.
Возлюбленная защитника ФК «Валенсия» начала снимать платье под легендарную композицию «Careless Whisper». В конце видео она оказалась обнаженной и позвала футболиста, стоя за дверью. Когда Эсекиэль Гарай подошел к супруге в надежде на жаркие объятья, она дала ему ведро и швабру для уборки дома. В конце ролика уроженец Аргентины выглядел очень разочарованным таким поворотом событий.
За ФК «Валенсия» футболист выступает уже четыре года. До этого момента Эсекиэль Гарай на протяжении двух сезонов был в российском «Зените». Со своей супругой Тамарой Горро спортсмен вступил в брак летом 2012 года. Пара воспитывает сына Антонио и дочь Шайлу.
Возлюбленная защитника ФК «Валенсия» начала снимать платье под легендарную композицию «Careless Whisper». В конце видео она оказалась обнаженной и позвала футболиста, стоя за дверью. Когда Эсекиэль Гарай подошел к супруге в надежде на жаркие объятья, она дала ему ведро и швабру для уборки дома. В конце ролика уроженец Аргентины выглядел очень разочарованным таким поворотом событий.
За ФК «Валенсия» футболист выступает уже четыре года. До этого момента Эсекиэль Гарай на протяжении двух сезонов был в российском «Зените». Со своей супругой Тамарой Горро спортсмен вступил в брак летом 2012 года. Пара воспитывает сына Антонио и дочь Шайлу.
Спорт
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:41