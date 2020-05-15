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Геннадий Онищенко раскрыл риски вакцины против коронавируса

Геннадий Онищенко поделился последствиями использования вакцины для лечения коронавируса. Риск впоследствии способен превысить пользу в случае пожилых граждан, убежден санитарный врач РФ.

Онищенко напомнил, что сейчас вакцина против новой угрозы находится на стадии разработки. Однако, если ее эффективность не достигнет 50-60%, то риск может оказаться более существенным, чем польза. Представитель Госдумы предупредил, что в таком случае иммунная система пожилых граждан может не обеспечить адекватную реакцию. По мнению депутата, особое внимание при тестировании вакцины нужно уделить ее воздействии при беременности, поскольку важно подтвердить отсутствие отрицательного влияния на развитие плода. Требования к препарату станут особенно высокими, что можно сравнить с разработкой вакцины для детей.

По убеждениям Онищенко, значимым моментом служит отсутствие температурной реакции на ввод чужеродного белка, что может привести к негативным последствиям.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:30

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