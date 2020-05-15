Компания Microsoft предложила бесплатный доступ к своим сервисам для госучреждений РФ
Компания Microsoft предложила госучреждениям РФ собственные продукты и сервисы на условиях бесплатного использования. Корпорация из США готова обеспечить свободный доступ на 6 месяцев.
Дополнительно указывается, что аналогичная мера может применяться для организаций сегмента медицины для противостояния COVID-19. Подчеркивается, что в числе предположительных продуктов Microsoft имеются облачные сервисы для проведения дистанционной работы, а также возможности открытия общего доступа к данным, услугам по защите при работе в интернет-среде и т.д.
В Минкомсвязи РФ подтвердили факт получения такого рода предложений со стороны корпорации из США. В Microsoft подчеркивают активную работу с общественными и правительственными организациями во всём мире, включая РФ. Отдельно в компании отметили практические мероприятия для противостояния последствиям пандемии.
Дополнительно указывается, что аналогичная мера может применяться для организаций сегмента медицины для противостояния COVID-19. Подчеркивается, что в числе предположительных продуктов Microsoft имеются облачные сервисы для проведения дистанционной работы, а также возможности открытия общего доступа к данным, услугам по защите при работе в интернет-среде и т.д.
В Минкомсвязи РФ подтвердили факт получения такого рода предложений со стороны корпорации из США. В Microsoft подчеркивают активную работу с общественными и правительственными организациями во всём мире, включая РФ. Отдельно в компании отметили практические мероприятия для противостояния последствиям пандемии.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:19