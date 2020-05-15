Google Chrome начнет блокировать «тяжелую для устройств» рекламу

«Правила Coalition for Better Ads включают в себя определенные требования по адаптивности контента, представленного в баннерах. То же самое касается и рекламных прероллов на сервисах хранения видео. Нарушители правил будут лишены возможности пользоваться контекстной рекламой, а их материалы не попадут в раздачу», - говорится в сообщении разработчиков.





По данным западного издания Venturebeat, многие компании начали использовать анимированные баннеры в высоком разрешении для того, чтобы разместить на них как можно больше информации в рамках одного показа. Из-за этого пользователь может столкнуться с чрезмерным потреблением трафика и использованием ресурсов смартфона или планшета.Первый фильтр рекламы появился в Google Chrome в 2018 году. Тогда разработчики существенно сократили количество мошеннических кампаний, направленных на привлечение невнимательных пользователей. С августа текущего года под запрет попадут баннеры размером больше 4 мегабайт, ролики больше 30 секунд и все материалы с вредоносным контентом.Нововведение будет тестироваться в Google Chrome на протяжении месяца. Уже в конце лета разработчики планируют выпустить апдейт браузера с соответствующими корректировками.