Google Chrome начнет блокировать «тяжелую для устройств» рекламу
Google Chrome будет блокировать рекламу, которая нагружает устройства. Служба поддержки браузера сообщила, что баннеры, не соответствующие новым требованиям, будут удаляться.
По данным западного издания Venturebeat, многие компании начали использовать анимированные баннеры в высоком разрешении для того, чтобы разместить на них как можно больше информации в рамках одного показа. Из-за этого пользователь может столкнуться с чрезмерным потреблением трафика и использованием ресурсов смартфона или планшета.
Первый фильтр рекламы появился в Google Chrome в 2018 году. Тогда разработчики существенно сократили количество мошеннических кампаний, направленных на привлечение невнимательных пользователей. С августа текущего года под запрет попадут баннеры размером больше 4 мегабайт, ролики больше 30 секунд и все материалы с вредоносным контентом.
Нововведение будет тестироваться в Google Chrome на протяжении месяца. Уже в конце лета разработчики планируют выпустить апдейт браузера с соответствующими корректировками.
По данным западного издания Venturebeat, многие компании начали использовать анимированные баннеры в высоком разрешении для того, чтобы разместить на них как можно больше информации в рамках одного показа. Из-за этого пользователь может столкнуться с чрезмерным потреблением трафика и использованием ресурсов смартфона или планшета.
«Правила Coalition for Better Ads включают в себя определенные требования по адаптивности контента, представленного в баннерах. То же самое касается и рекламных прероллов на сервисах хранения видео. Нарушители правил будут лишены возможности пользоваться контекстной рекламой, а их материалы не попадут в раздачу», - говорится в сообщении разработчиков.
Первый фильтр рекламы появился в Google Chrome в 2018 году. Тогда разработчики существенно сократили количество мошеннических кампаний, направленных на привлечение невнимательных пользователей. С августа текущего года под запрет попадут баннеры размером больше 4 мегабайт, ролики больше 30 секунд и все материалы с вредоносным контентом.
Нововведение будет тестироваться в Google Chrome на протяжении месяца. Уже в конце лета разработчики планируют выпустить апдейт браузера с соответствующими корректировками.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:07