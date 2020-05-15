Отмечающая 80-летие Светличная об обидах сына: «А может быть, это ревность»





Как сказала артистка, она очень хочет, чтобы в особенный для нее день наследник возобновил общение с матерью, поскольку сейчас относится к ней, как к чужому человеку. Светлана Светличная поделилась, что в течение последних лет ее сын Алексей пережил ряд инсультов, поэтому родительница поместила его в лучшее медицинское учреждение. Врачи успешно провели пациенту операцию, однако после этого он даже не поблагодарил звездную родственницу за оказанную помощь. Как отметила знаменитость, долгие годы наследник злоупотреблял алкоголем, что стало причиной слабого здоровья.По мнению Светличной, сын относится к ней враждебно из-за квартирного вопроса., - добавила актриса, имея в виду свою внешность, которой восхищались многие поклонники. Тем не менее артистка надеялась, что в день ее 80-летия наследник забудет о своих обидах и поздравит мать.